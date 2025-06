Fête Votive de Saint-Hilaire Lalbenque 18 juillet 2025 07:00

Lot

Fête Votive de Saint-Hilaire Salle des Fêtes Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-18

Le Comité des Fêtes du hameau de Saint-Hilaire vous a préparé un grand weekend de fête

Vendredi 18 juillet:

19h00: Repas animé par le groupe Esta’Fêtes. Réservation obligatoire. Apportez vos couverts

Entrée

Cochon à la broche

Dessert

Samedi 19 juillet:

14h30: Concours amical de pétanque en doublettes

19h00: Soirée tapas animée par ma banda La Pieuvre

22h30: Soirée DJ

Dimanche 20 juillet:

11h00: Cérémonie au monument aux morts, suivie de l’apéritif offert par le comité.

15h00: Jeux inter-villages. Inscriptions sur place ou au 06.21.54.95.80 programme:

Course en sac

Tir à la corde

Course de brouette et plein d’autres surprises

19h00: Possibilité de restauration sur place

Tout au long du week-end: buvette et animations foraines .

Salle des Fêtes

Lalbenque 46230 Lot Occitanie comitedesfetessthilaire46@yahoo.com

English :

The Saint-Hilaire Hamlet Festival Committee has prepared a great weekend of celebration for you

German :

Das Festkomitee des Weilers Saint-Hilaire hat ein großes Festwochenende für Sie vorbereitet

Italiano :

Il Comitato delle Feste della frazione di Saint-Hilaire ha preparato per voi un grande fine settimana di festeggiamenti

Espanol :

El Comité des Fêtes de la aldea de Saint-Hilaire ha preparado un gran fin de semana de fiesta

L’événement Fête Votive de Saint-Hilaire Lalbenque a été mis à jour le 2025-06-18 par OT CVL Lalbenque Limogne