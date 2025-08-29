Fête votive de Saint-Julien-Les-Martigues Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Fête votive de Saint-Julien-Les-Martigues Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues vendredi 29 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Fête votive de Saint-Julien-Les-Martigues Vendredi 29 août 2025 à partir de 21h30.

Du samedi 30 août au lundi 1er septembre 2025 à partir de 12h. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

Le Comité des fêtes de Saint Julien et le Cercle St Esprit vous convient à la Fête votive de Saint-Julien-Les-Martigues. Loto nocturne, repas, concours de boules et de cartes sont au programme. A la Maison pour tous de Saint-Julien-les-Martigues.Familles

Nous vous donnons rendez-vous à Saint-Julien-les-Martigues en pleine campagne pour vivre la fête votive de l’été.

Dès le vendredi, faites preuve de chance avec le grand loto nocturne sous les platanes. Puis, le week-end, profitez de l’ambiance conviviale autour d’un repas partagé avec animations musicale suivi d’un concours de boules et de cartes. Terminez en beauté avec un super aïoli.



Au programme en 2025.

Vendredi 29 août à 21h30 grand loto nocturne.



Samedi 30 août

– 12h Repas sur inscription.

– 16h concours de boules et de cartes.



Dimanche 31 août

– 12h Repas sur inscription.

– 16h Concours de boules et de cartes.

– 19h Moules frites. Sur inscription.

– 21h30 Grand spectacle et bal gratuit.



Lundi 1er septembre :

– 12h apéritif.

– 12h30 Super aïoli sur inscription.

– 16h Concours de boules et de cartes. .

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 39 32 75

English :

The Saint-Julien Festival Committee and the Cercle St Esprit invite you to the Saint-Julien-les-Martigues Votive Festival. Nighttime bingo, meals, and boules and card competitions are on the program. All are at the Maison pour tous in Saint-Julien-les-Martigues.

German :

Das Festivalkomitee Saint-Julien und der Cercle St Esprit laden Sie zum Votivfest Saint-Julien-les-Martigues ein. Auf dem Programm stehen Abendbingo, Mahlzeiten sowie Boule- und Kartenwettbewerbe. Alle befinden sich im Maison pour tous in Saint-Julien-les-Martigues.

Italiano :

Il Comitato delle feste di Saint Julien e il Cercle St Esprit vi invitano alla Festa votiva di Saint-Julien-Les-Martigues. In programma tombola serale, pasto, gare di bocce e di carte. Presso la Maison pour tous di Saint-Julien-les-Martigues.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Saint-Julien y el Cercle St Esprit le invitan al Festival Votivo de Saint-Julien-les-Martigues. El programa incluye bingo nocturno, comidas y concursos de petanca y naipes. Todos están en la Maison pour tous en Saint-Julien-les-Martigues.

