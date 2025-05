Fête votive de Saint-Matré – Porte-du-Quercy, 30 mai 2025 07:00, Porte-du-Quercy.

Le comité des fêtes de Saint-Matré vous attend le dernier weekend de mai pour faire la fête.

Vendredi 30 mai:

20h30: Soirée théâtre avec la troupe Théâtr’Al, « Le casse » de Jérôme Vuittenez (6€).

Samedi 31 mai:

15h00: Concours de pétanque en doublette.

20h30: Paella dansante animée par l’orchestre Gérard Gouny. Réservation obligatoire avant le 26 mai, au 06.76.84.39.88.

Dimanche 1er juin:

11h00: Messe

12h00: Apéritif concert

14h30 à 19h00: Thé dansant animé par Gérard Gouny. Le prix comprend l’entrée, la boisson et la gourmandise.

15h00: Concours de pétanque en doublette.

16h00: Marche sans esprit de compétition. .

Saint-Matré

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 76 84 39 88

English :

The Saint-Matré festivities committee looks forward to seeing you on the last weekend of May.

German :

Das Festkomitee von Saint-Matré erwartet Sie am letzten Maiwochenende zum Feiern.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Saint-Matré vi aspetta per l’ultimo fine settimana di maggio.

Espanol :

La comisión de fiestas de Saint-Matré le espera el último fin de semana de mayo.

