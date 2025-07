Fête Votive de Saint Zacharie Saint-Zacharie

Fête Votive de Saint Zacharie Saint-Zacharie vendredi 15 août 2025.

Fête Votive de Saint Zacharie

Du vendredi 15 au dimanche 17 août 2025 de 18h à 23h. Square Reda Caire Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15 18:00:00

fin : 2025-08-17 23:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Place à la Fête votive de Saint-Zacharie soirées, rendez-vous musicaux, fête foraine sont au programme ! Trois jours de fête.

Une fête populaire, gratuite et ouverte à tous.

Fête foraine tous les jours dès 17h manèges, gourmandises, odeurs de barbe à papa et rires d’enfants… tout l’esprit des fêtes d’antan dans une ambiance 100% bonne humeur !



Vendredi 15 août à 18h

Cérémonie d’ouverture avec vin d’honneur offert à la population, dans les jardins de la Maison du Peuple. Un moment de partage et de tradition à ne pas manquer !



Les soirées en musique à 21h30

15 août Alméras Music Live — ambiance festive garantie !

16 août Guinguette Fran6ters — entre musette et chanson populaire, ça va guincher !

17 août Révérence Sanson Tribute — un hommage vibrant à la grande Véronique Sanson.



Restauration sur place — de quoi régaler les papilles entre deux tours de manège ! .

Square Reda Caire Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32

English :

Make way for the Fête votive de Saint-Zacharie: parties, musical events and a funfair are on the program! Three days of festivities.

German :

Bühne frei für das Votive-Fest in Saint-Zacharie: Abendveranstaltungen, musikalische Rendezvous, Jahrmarkt stehen auf dem Programm! Drei Tage lang wird gefeiert.

Italiano :

È il momento della Festa votiva di Saint-Zacharie: feste, musica e luna park sono in programma! Tre giorni di festa.

Espanol :

Abran paso a la Fiesta votiva de Saint-Zacharie: ¡fiestas, música y parque de atracciones en el programa! Tres días de fiesta.

