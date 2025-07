Fête votive de Saliers Arles

Fête votive de Saliers Arles jeudi 31 juillet 2025.

Fête votive de Saliers

Du jeudi 31 juillet au lundi 4 août 2025. Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-31

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-07-31

Comme tous les étés au mois d’août, le village de Saliers s’anime et fête ses traditions.

Jeudi 31 juillet 2025/ ouverture de la fête

– 18h30 = bandido (manade Labourayre)

– à l’issue de la bandido = bodega au bar Maison Camar





Vendredi 01 août 2025

– 18h30 = bandido/ retour aux prés (manade Lescot)

– à l’issue de la bandido = bodega au bar Maison Camar





Samedi 02 août 2025/ journée déguisée

– 09h30 = déjeûner au pré/ manade Rousty

– 11h00 = abrivado longue/ de la manade Rousty à Saliers (manade Labourayre)

– 18h30 = bandido/ retour aux prés (manade Labourayre)

– 22h00 = encierro/ rue Guillaume Dupuy et Cour des Hospitaliers (manade du Juge)





Dimanche 03 août 2025/ journée à l’ancienne

– 09h30 = déjeûner au pré/ manade Blanc

– 11h00 = abrivado longue (manade Lescot) et roussataïo (manade Saliérene)

– 18h30 = bandido/ retour aux prés (manade Lescot)

– 22h00 = festival d’abrivado (manade Lescot)





Lundi 04 août 2025/ soirée de clôture

– 19h30 = apéritif musical avec Dj

– 20h30 = Animation OBA BRASIL

– 23h30 = Soirée du Club Taurin Lou Reboussié .

Arles 13123 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 88 87 75

English :

Every summer in August, the village of Saliers comes alive and celebrates its traditions.

German :

Wie jeden Sommer im August erwacht das Dorf Saliers zum Leben und feiert seine Traditionen.

Italiano :

Ogni agosto, il villaggio di Saliers si anima e celebra le sue tradizioni.

Espanol :

Cada agosto, el pueblo de Saliers cobra vida y celebra sus tradiciones.

L’événement Fête votive de Saliers Arles a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme d’Arles