Fête votive de Touzac Touzac samedi 19 juillet 2025.

Le bourg Touzac Lot

Cette année encore, le comité des fêtes de Touzac vous a concocté un weekend d’animations

Samedi 19 juillet:

14h00: Concours de pétanque en doublette. Ouvert à tous.

Structures gonflables pour enfants.

22h00: Bal gratuit avec l’orchestre Cézanéla.

Dimanche 20 juillet:

11h00: Messe en l’église de Touzac, avec l’harmonie de Puy-l’Evêque.

Dépôt de gerbe au monument aux morts.

Apéritif offert par le comité des fêtes.

21h30: Bal musette gratuit, sur parquet couvert, avec l’orchestre Gilles Saby .

Le bourg Touzac 46700 Lot Occitanie +33 6 83 96 96 54

English :

Once again this year, the Touzac festivities committee has put together a weekend of entertainment

German :

Auch dieses Jahr hat das Festkomitee von Touzac wieder ein Wochenende voller Veranstaltungen für Sie zusammengestellt

Italiano :

Anche quest’anno, il Comitato del Festival di Touzac ha organizzato per voi un fine settimana di intrattenimento

Espanol :

Un año más, el Comité del Festival de Touzac ha preparado para usted un fin de semana de diversión

