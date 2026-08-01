Fête Votive des Matelles Les Matelles

Informations pratiques

Les Matelles

Fête Votive des Matelles

Place du boulodrome Les Matelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Quatre jours de fête, de traditions et de convivialité au cœur du village !

Le comité des fêtes des Matelles vous donne rendez-vous du jeudi 13 au dimanche 16 août pour la fête votive 2026 !

Abrivados, taureaux piscine, concours de belote et de pétanque, jeux pour enfants, course de caisses à savon, bals et soirées musicales animeront le village pendant quatre jours, principalement sur la Place du Boulodrome. Ouverture officielle jeudi 13 août à 19h30, avec un apéritif offert par la municipalité.

Les temps forts

– Jeudi 13 août concours de belote (9h30), jeux pour enfants (10h), Aquasplash (14h), concours de pétanque adultes et enfants (15h), abrivado (18h), défilé des bandes (19h), ouverture officielle (19h30), taureaux piscine (20h30), soirée musicale avec DJ Koni (22h).

– Vendredi 14 août fougasset des jeunes (9h), balade à poneys (10h), blind test (12h), concours de beer pong (14h), pétanque (15h), abrivado (18h), taureaux piscine (20h30), Crazy Night avec The Light and Sound (22h).

– Samedi 15 août — thème pool party course de caisses à savon (10h), apéro mousse avec DJ Vassas (12h30), pétanque (15h), abrivado (18h), taureaux piscine (20h30), soirée La Joïa avec DJ Ksido (22h).

– Dimanche 16 août — thème féria déjeuner au pré (9h30), ferrade (10h30), taureaux piscine (11h), pétanque (15h), abrivado (18h), apéritif musical puis soirée avec l’Orchestre Effervescence (19h et 22h), repas du comité des fêtes (20h).

Bus ligne 608 (Hérault Transport)

Du jeudi 13 au dimanche 16 août, les arrêts de bus de la commune ne seront pas desservis. Un arrêt provisoire est mis en place Route de Saint-Gély, en sortie du rond-point de la Médiathèque, en direction de Saint-Gély-du-Fesc. Consulter l’avis d’Hérault Transport. .

Place du boulodrome Les Matelles 34270 Hérault Occitanie communication@mairiedesmatelles.fr

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English :

Four days of celebration, traditions, and friendliness in the heart of the village!

L’événement Fête Votive des Matelles Les Matelles a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup