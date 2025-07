Fête Votive d’Issepts Issepts

place des platanes Issepts Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-01 09:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03

Le comité des fête vous convie à la fête votive du village.

Vendredi 1er août

19:30 Soirée Bodéga avec la Banda Sax’Banda. Tapas sur place.

20:30 Concours de belote

Samedi 2 août

19:30 Apéritif

21h:00 Repas champêtre (apportez vos couverts) animé par DJ Romain Lajoinie

Dimanche 3 août:

9:30 Balade RDV Place des Platanes Le Pech d’Issepts

14:30 Concours de pétanque

18:30 Marché fermier .

place des platanes Issepts 46320 Lot Occitanie +33 6 25 41 55 77

English :

The festival committee invites you to the village votive festival.

German :

Das Festkomitee lädt Sie zum Votive-Fest des Dorfes ein.

Italiano :

Il comitato del festival vi invita alla festa del villaggio.

Espanol :

El comité de fiestas le invita a la fiesta del pueblo.

