Fête votive d’Orgon Orgon

Du mercredi 13 au dimanche 17 août 2025. Orgon Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-08-13

fin : 2025-08-17

2025-08-13

Mercredi 13 août

9h30 Concours de boules pour les jeunes et les anciens place du Four à Chaux.

21h Jeux de gardians aux Arènes. Manade Grimaud. Entrée payante. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.



Jeudi 14 août

10h Jeux à l’ancienne place de la Liberté.

15h30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.

20h Repas Camarguais place du Four à Chaux.

21h Soirée dansante animée par l’orchestre Solaris place du Four à Chaux.



Vendredi 15 août

9h Concours de pêche au Canal Gamet.

9h Concours de boules place du Four à Chaux. Tête à tête. Petit déjeuner offert.

10h Messe en l’église de l’Assomption. Navette gratuite au départ de l’Espace Renaissance à de 9h15 à 10h00 et de l’église de 11h00 à 11h30.

De 10h à 15h Course de caisses à savon dans le centre du village.

15h30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.

20h Repas Moules Frites place du Four à Chaux.

21h Soirée dansante animée par l’orchestre LSP place du Four à Chaux.



Samedi 16 août

9h Déjeuner aux Arènes animé par la peña Les Astres aux Notes.

11h Abrivado par la manade Grimaud route de la Gare.

12h30 Repas Aïoli animé par la peña Les Astres aux Notes aux Restanques.

18h Bandido par la manade Grimaud route de la Gare.

20h Repas food trucks place du Four à Chaux.

21h Soirée mousse animée par DJ Bubu place du Four à Chaux.



Dimanche 17 août

9h30 Concours de coinche à l’Espace Renaissance.

15h30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.

20h Repas Soupe au pistou place du Four à Chaux.

21h Soirée dansante animée par l’orchestre Cocktail de Nuit place du Four à Chaux.



Des marrons d’air seront tirés tous les jours de la Fête.



La Fête Votive est organisée par la Commission Municipale des Fêtes en association avec le Club Taurin la Bouvine, la Boule de Beauregard, l’AAPPMA, l’ES 13 et l’association Caisses à savon Velleronnaises.

En cas d’intempéries, les repas et les soirées se dérouleront à l’Espace Renaissance.

Tout au long de la fête, les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Ce programme est susceptible d’être modifié. .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 98 25 98 associations@orgon.fr

