Fête votive Drulhe
Fête votive Drulhe vendredi 21 août 2026.
Fête votive
Drulhe Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Fête votive. Le programme sera détaillé ultérieurement. Renseignements 06.48.81.99.54. (Comité des fêtes)
.
Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 48 81 99 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête votive. Program details to follow. Information 06.48.81.99.54. (Comité des fêtes)
L’événement Fête votive Drulhe a été mis à jour le 2026-01-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)