UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mazeyrolles

Fête votive du Got Mazeyrolles

vendredi 17 juillet 2026 · Mazeyrolles

Fête votive du Got Mazeyrolles

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
salle des fêtes
Ville
24550 Mazeyrolles
Département
Dordogne
Tarif

Mazeyrolles

Fête votive du Got

salle des fêtes Mazeyrolles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Fête votive: nombreuses animations sur les 3 jours loto, pétanque, repas, bal, feu d’artifice si autorisé et retransmission match
Fête votive du Got
vendredi 17 à 21h00 super Loto .
samedi 18 à 14h30 Concours de pétanque, 18h30 messe à l’Eglise de Mazeyrolles suivi du pot de l’amitié à la salle des fêtes du Got.
20h Soirée multijeux
Restauration sur place
23h00 retransmission de la petite finale.
Dimanche 19 à 19h00 Repas tourain -melon- entrecôte grillée (enfants rôti de porc) haricots verts-tomates provençales-fromage-dessert-café et vin compris. Adultes 20 €- enfant de 10 ans 12 €
Bal musette avec David Firmin 21h00 diffusion de la finale de la coupe du monde sur écran géant en extérieur
23h00 Feu d’artifice.   .

salle des fêtes Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesdemazeyrolles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête votive du Got

Votive Festival: plenty of activities over the three days—bingo, pétanque, meals, a dance, fireworks, and a live broadcast of the game

L’événement Fête votive du Got Mazeyrolles a été mis à jour le 2026-07-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne