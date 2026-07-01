Fête votive du Got Mazeyrolles
vendredi 17 juillet 2026 · Mazeyrolles
Informations pratiques
Mazeyrolles
Fête votive du Got
salle des fêtes Mazeyrolles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Fête votive: nombreuses animations sur les 3 jours loto, pétanque, repas, bal, feu d’artifice si autorisé et retransmission match
Fête votive du Got
vendredi 17 à 21h00 super Loto .
samedi 18 à 14h30 Concours de pétanque, 18h30 messe à l’Eglise de Mazeyrolles suivi du pot de l’amitié à la salle des fêtes du Got.
20h Soirée multijeux
Restauration sur place
23h00 retransmission de la petite finale.
Dimanche 19 à 19h00 Repas tourain -melon- entrecôte grillée (enfants rôti de porc) haricots verts-tomates provençales-fromage-dessert-café et vin compris. Adultes 20 €- enfant de 10 ans 12 €
Bal musette avec David Firmin 21h00 diffusion de la finale de la coupe du monde sur écran géant en extérieur
23h00 Feu d’artifice. .
salle des fêtes Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdemazeyrolles@gmail.com
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English : Fête votive du Got
Votive Festival: plenty of activities over the three days—bingo, pétanque, meals, a dance, fireworks, and a live broadcast of the game
L’événement Fête votive du Got Mazeyrolles a été mis à jour le 2026-07-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne