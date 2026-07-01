Informations pratiques

Mazeyrolles

Fête votive du Got

salle des fêtes Mazeyrolles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Fête votive: nombreuses animations sur les 3 jours loto, pétanque, repas, bal, feu d’artifice si autorisé et retransmission match

Fête votive du Got

vendredi 17 à 21h00 super Loto .

samedi 18 à 14h30 Concours de pétanque, 18h30 messe à l’Eglise de Mazeyrolles suivi du pot de l’amitié à la salle des fêtes du Got.

20h Soirée multijeux

Restauration sur place

23h00 retransmission de la petite finale.

Dimanche 19 à 19h00 Repas tourain -melon- entrecôte grillée (enfants rôti de porc) haricots verts-tomates provençales-fromage-dessert-café et vin compris. Adultes 20 €- enfant de 10 ans 12 €

Bal musette avec David Firmin 21h00 diffusion de la finale de la coupe du monde sur écran géant en extérieur

23h00 Feu d’artifice. .

salle des fêtes Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdemazeyrolles@gmail.com

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English : Fête votive du Got

Votive Festival: plenty of activities over the three days—bingo, pétanque, meals, a dance, fireworks, and a live broadcast of the game

L’événement Fête votive du Got Mazeyrolles a été mis à jour le 2026-07-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne