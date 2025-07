Fête Votive et fête foraine Lacapelle-Marival

Fête Votive et fête foraine Lacapelle-Marival jeudi 14 août 2025.

Fête Votive et fête foraine

Lacapelle-Marival Lot

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

Les fêtes de Lacapelle-Marival retournent aux traditions ! Préparez-vous pour un week-end de feu !

Jeudi 14

Soirée animée par un groupe emblématique du Pays Basque, reconnu dans toute la région pour leur énergie sur scène et leurs shows enflammés.

Vendredi 15

Un nouveau groupe venu tout droit du sud… mais de l’autre côté !

Place aux Massbeat, fiers représentants de Perpignan .

Samedi 16

Deux artistes venus tout droit de l’Aveyron, qui revisitent avec passion les plus grands classiques à leur façon entre chanson festive, rock endiablé, funk, pop 2000 …

Guitares, accordéon, basse, percussions aux pieds… un cocktail explosif pour une seule mission vous faire danser ! .

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 81 11

