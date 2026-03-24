Fête votive Fauroux Rikiki Salle des fêtes Rikiki Fauroux

Fête votive Fauroux Rikiki

Salle des fêtes Rikiki Le bourg Fauroux Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-09 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07

Fête votive de Faurous Rikiki

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Salle des fêtes Rikiki Le bourg Fauroux 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 43 66 18 90 cdf.fauroux@gmail.com

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English :

Fête votive de Faurous Rikiki

L’événement Fête votive Fauroux Rikiki Fauroux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy