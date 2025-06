FÊTE VOTIVE Ganges 11 juillet 2025 07:00

Ganges accueillera sa fête votive 2025, les 11, 12, 13 et 14 juillet.

Programme détaillé à retrouver en illustration attractions foraines, concours de boules, concerts, apéros… .

English :

Ganges will host its 2025 fête votive on July 11, 12, 13 and 14.

German :

Ganges wird sein Votivfest 2025 am 11., 12., 13. und 14. Juli veranstalten.

Italiano :

Ganges ospiterà la sua 2025 festa votiva l’11, 12, 13 e 14 luglio.

Espanol :

Ganges acogerá los días 11, 12, 13 y 14 de julio su 2025 fête votive.

