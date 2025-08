Fête votive La Motte-Chalancon

Fête votive La Motte-Chalancon vendredi 8 août 2025.

Fête votive

Place des Écoles La Motte-Chalancon Drôme

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-10

2025-08-08

Venez profitez de la légendaire fête votive de La Motte Chalancon ! Avec les concours de boules, le défilé de char, le feu d’artifice, et la musique !

Place des Écoles La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 66 90 02

English :

Come and enjoy La Motte Chalancon’s legendary fête votive! With boules competitions, float parade, fireworks and music!

German :

Genießen Sie das legendäre Votive-Fest von La Motte Chalancon! Mit Boule-Wettbewerben, Wagenparade, Feuerwerk und Musik!

Italiano :

Venite a godervi la leggendaria festa votiva a La Motte Chalancon! Con gare di bocce, sfilata di carri, fuochi d’artificio e musica!

Espanol :

Venga a disfrutar de la legendaria fiesta votiva de La Motte Chalancon Con competiciones de petanca, desfile de carrozas, fuegos artificiales y música

L’événement Fête votive La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois