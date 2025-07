Fête votive | Landos Landos

Le Bourg Landos Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-01

fin : 2025-08-05

2025-08-01

Musique, danses, animations et ambiance festive seront au rendez-vous de la vogue de Landos. Chars fleuris, concours de pétanque, retraite aux flambeaux, feu d’artifice sonorisé, vide grenier…

Le Bourg Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 20 19

English :

Music, dancing, entertainment and a festive atmosphere are the order of the day for the Landos vogue. Flower-decked floats, pétanque competition, torchlight procession, fireworks display, garage sale…

German :

Musik, Tänze, Animationen und eine festliche Stimmung werden bei der Vogue von Landos herrschen. Blumenwagen, Boule-Wettbewerb, Fackelzug, beschalltes Feuerwerk, Flohmarkt…

Italiano :

Musica, balli, intrattenimento e un’atmosfera festosa saranno all’ordine del giorno alla Vogue de Landos. Carri fioriti, gara di pétanque, fiaccolata, fuochi d’artificio, vendita di garage…

Espanol :

Música, bailes, animaciones y un ambiente festivo estarán a la orden del día en la vogue de Landos. Carrozas engalanadas con flores, concurso de petanca, desfile de antorchas, fuegos artificiales, mercadillo…

L’événement Fête votive | Landos Landos a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire