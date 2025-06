Fête votive place de la Mairie 26770 le Pègue Le Pègue 11 juillet 2025 14:00

Drôme

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 02:00:00

2025-07-11

2025-07-12

Concours de pétanque sur 2 jours Manége sur 2 jours tournoi de Tennis de table Ambiance Set Electro Balade en Cabriolet Activités pour les enfants animées par le Musée Archéologique/Pègue MECHOUI & Soirée Dansante -Buvette Snack/2 Jours.

place de la Mairie 26770 le Pègue La MAIRIE 70 André Chauvin

Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 72 71 83 lepegueenfete@gmail.com

English :

2-day pétanque competition 2-day manege table tennis tournament Ambiance Electro set Cabriolet ride Children’s activities led by the Musée Archéologique/Pègue MECHOUI & Soirée Dansante Refreshment bar Snack bar/2 Days.

German :

Boulespiel-Wettbewerb an 2 Tagen Reithalle an 2 Tagen Tischtennis-Turnier Ambiente Electro-Set Fahrt im Cabriolet Aktivitäten für Kinder, die vom Archäologischen Museum/Pedro animiert werden MECHOUI & Tanzabend -Buvette Snack/2 Tage.

Italiano :

Gara di bocce di 2 giorni Equitazione di 2 giorni Torneo di ping-pong Ambientazione Elettro set Giro in cabriolet Attività per bambini condotte dal Museo Archeologico/Stabilimento Serata MECHOUI & Dance Bar per rinfreschi Snack bar/2 Giorni.

Espanol :

Competición de petanca de 2 días Equitación de 2 días Torneo de ping-pong Ambientación Electro set Paseo en cabriolé Actividades infantiles animadas por el Museo Arqueológico/Establo Velada MECHOUI & Danza Refresco bar Snack bar/2 Días.

