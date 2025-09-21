Fête votive Repas farcedures Champagnac-la-Prune

Fête votive Repas farcedures Champagnac-la-Prune dimanche 21 septembre 2025.

Fête votive Repas farcedures

Le Bourg Champagnac-la-Prune Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Repas traditionnel

Animé par l’orchestre Patrice Rivière

20€/ adulte

10€/ -12 ans

À la salle des fêtes de Champagnac-la-Prune

Plus d’infos sur l’affiche

Nombre de places limité

Réservation 05.55.29.11.32 .

Le Bourg Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 11 32

English : Fête votive Repas farcedures

German : Fête votive Repas farcedures

Italiano :

Espanol : Fête votive Repas farcedures

L’événement Fête votive Repas farcedures Champagnac-la-Prune a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze