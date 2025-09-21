Fête votive Repas farcedures Champagnac-la-Prune
Fête votive Repas farcedures Champagnac-la-Prune dimanche 21 septembre 2025.
Fête votive Repas farcedures
Le Bourg Champagnac-la-Prune Corrèze
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Repas traditionnel
Animé par l’orchestre Patrice Rivière
20€/ adulte
10€/ -12 ans
À la salle des fêtes de Champagnac-la-Prune
Plus d’infos sur l’affiche
Nombre de places limité
Réservation 05.55.29.11.32 .
Le Bourg Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 11 32
