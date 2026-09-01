Informations pratiques

Champagnac-la-Prune

Fête votive – Repas farcidures

Le Bourg Champagnac-la-Prune Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Repas traditionnel

Animé par l’orchestre Patrice Rivière

20€/ adulte

12€/ -12ans

A la salle des fêtes de Champagnac-la-Prune

Plus d’infos sur l’affiche

Nombre de places limité

Réservation : 05.55.29.11.32 .

Le Bourg Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 11 32

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English : Fête votive – Repas farcidures

L’événement Fête votive – Repas farcidures Champagnac-la-Prune a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes