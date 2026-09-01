Fête votive – Repas farcidures Champagnac-la-Prune
dimanche 27 septembre 2026 · Champagnac-la-Prune
Informations pratiques
Champagnac-la-Prune
Fête votive – Repas farcidures
Le Bourg Champagnac-la-Prune Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Repas traditionnel
Animé par l’orchestre Patrice Rivière
20€/ adulte
12€/ -12ans
A la salle des fêtes de Champagnac-la-Prune
Plus d’infos sur l’affiche
Nombre de places limité
Réservation : 05.55.29.11.32 .
Le Bourg Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 11 32
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English : Fête votive – Repas farcidures
L’événement Fête votive – Repas farcidures Champagnac-la-Prune a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes