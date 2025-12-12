Fête votive Roussennac
Fête votive Roussennac jeudi 30 avril 2026.
Fête votive
Roussennac Aveyron
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-30
Fête votive.
JEUDI 30
19 h 30 apéro concert puis bal année 80.
VENDREDI 1er
14 h 00 à 18 h 00 course de caisses à savon #3
SAMEDI 2
11 h 00 concours de pêche. 14 h 00 concours de pétanque en doublette formées. 13 h 30 marche. 20 h 30 apéro concert. 23 h 00 bal.
DIMANCHE 3
8 h 00 petit-déjeuner tripoux et chèvre. 19 h 30 apéro concert et repas sur réservation. Renseignements 07 77 30 21 89. (Comité des fêtes) .
Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 7 77 30 21 89
