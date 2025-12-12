Fête votive

Roussennac Aveyron

Fête votive.

JEUDI 30

19 h 30 apéro concert puis bal année 80.

VENDREDI 1er

14 h 00 à 18 h 00 course de caisses à savon #3

SAMEDI 2

11 h 00 concours de pêche. 14 h 00 concours de pétanque en doublette formées. 13 h 30 marche. 20 h 30 apéro concert. 23 h 00 bal.

DIMANCHE 3

8 h 00 petit-déjeuner tripoux et chèvre. 19 h 30 apéro concert et repas sur réservation. Renseignements 07 77 30 21 89. (Comité des fêtes) .

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 7 77 30 21 89

