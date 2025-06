Fête votive Saint-Andiol 4 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête votive Du vendredi 4 au mercredi 9 juillet 2025.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-07-04

fin : 2025-07-09

2025-07-04

Fête votive du 4 juillet au 9 juillet, programme sous réserve de modification.

Vendredi 4 juillet :

19h Bandido suivi de la bodega



Samedi 5 juillet :

11h Abrivado suivi de la bodega

18h Bandido

19h Apéro concert avec l’orchestre Paul Selmer

Repas moules frites



Dimanche 6 juillet

9h Petit-déjeuner au pré

11h Abrivado longue

12h Aubade

18h Bandido

19h Apéro concert avec Marco Imperatori



Lundi 7 juillet

9h Concours de boules enfants

18h Abrivado

21h Soirée Années 80 avec repas paëlla



Mardi 8 juillet :

11h Abrivado

18h Bandido

19h Apéro concert avec l’orchestre Jean Ribul

Repas gardianne de taureau



Mercredi 9 juillet

12h Repas populaire .

Parc du Château

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 80 09 38

English :

Fête votive from July 4 to July 9, program subject to change.

German :

Fête votive vom 4. Juli bis 9. Juli, Programmänderungen vorbehalten.

Italiano :

Festa votiva dal 4 luglio al 9 luglio, programma soggetto a variazioni.

Espanol :

Fiesta votiva del 4 al 9 de julio, programa sujeto a cambios.

