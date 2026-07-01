FÊTE VOTIVE St Laurent du Lévézou Saint-Laurent-de-Lévézou
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Laurent-de-Lévézou
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Lévézou
FÊTE VOTIVE St Laurent du Lévézou
Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Fête de St Laurent de Lévézou pendant 3 jours.
Au programme
Vendredi 31 juillet
21h concours de belote
Samedi 1er aout
10h30 Messe au Monseigne
15h30 concours de pétanque en doublette
Soirée marinière avec les Des Accordes et DJ Manon B, restauration rapide sur place
Dimanche 2 aout
8h déjeuner aux tripoux
12h apéritif du village
12h30 passage de la paume
15h concours de pétanque en doublette
Animations diverses démonstration de battage à l’ancienne avec Tracto Rétro Muse, château gonflable, maquillage pour enfant, tour en calèche.
17h Bal musette avec Guillaume Fric
21h repas aligot/saucisse
22h soirée de clôture année 80 .
Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie
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English :
A 3-day festival in St. Laurent de Lévézou.
L’événement FÊTE VOTIVE St Laurent du Lévézou Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)