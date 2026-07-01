Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Lévézou

FÊTE VOTIVE St Laurent du Lévézou

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Fête de St Laurent de Lévézou pendant 3 jours.

Au programme

Vendredi 31 juillet

21h concours de belote

Samedi 1er aout

10h30 Messe au Monseigne

15h30 concours de pétanque en doublette

Soirée marinière avec les Des Accordes et DJ Manon B, restauration rapide sur place

Dimanche 2 aout

8h déjeuner aux tripoux

12h apéritif du village

12h30 passage de la paume

15h concours de pétanque en doublette

Animations diverses démonstration de battage à l’ancienne avec Tracto Rétro Muse, château gonflable, maquillage pour enfant, tour en calèche.

17h Bal musette avec Guillaume Fric

21h repas aligot/saucisse

22h soirée de clôture année 80 .

Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie

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English :

A 3-day festival in St. Laurent de Lévézou.

L’événement FÊTE VOTIVE St Laurent du Lévézou Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)