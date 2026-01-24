Fête votive Valzergues
Fête votive Valzergues vendredi 21 août 2026.
Fête votive
Valzergues Aveyron
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
2026-08-21
Fête votive. Le programme sera détaillé ultérieurement. (Comité des fêtes)
Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Fête votive. The program will be detailed later. (Comité des fêtes)
