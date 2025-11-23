Fête votive Valzergues
Fête votive Valzergues vendredi 21 août 2026.
Fête votive
Valzergues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Fête votive. Le programme sera détaillé ultérieurement. (Comité des fêtes)
.
Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
English :
Fête votive. The program will be detailed later. (Comité des fêtes)
German :
Fest der Votive. Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich beschrieben. (Festkomitee)
Italiano :
Festa votiva. Il programma sarà dettagliato in seguito. (Comitato delle feste)
Espanol :
Fiesta votiva. El programa se detallará más adelante. (Comité de fiestas)
L’événement Fête votive Valzergues a été mis à jour le 2025-11-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)