Fête votive

Valzergues Aveyron

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

2026-08-21

Fête votive. Le programme sera détaillé ultérieurement. (Comité des fêtes)

Valzergues 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Fête votive. The program will be detailed later. (Comité des fêtes)

Fest der Votive. Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich beschrieben. (Festkomitee)

Festa votiva. Il programma sarà dettagliato in seguito. (Comitato delle feste)

Fiesta votiva. El programa se detallará más adelante. (Comité de fiestas)

L’événement Fête votive Valzergues a été mis à jour le 2025-11-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)