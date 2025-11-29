Fête’Arts Haimps Apéro Concert Haimps
Salle municipale Haimps
29 novembre 2025 19:00:00
2025-11-29
Venez écouter le groupe baluchon autour d’un verre et d’une petite restauration.
Salle municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 90 87
Hören Sie bei einem Getränk und kleinen Snacks die Gruppe baluchon .
Venite ad ascoltare il gruppo baluchon davanti a un drink e uno spuntino.
Venga a escuchar al grupo baluchon mientras toma una copa y un tentempié.
