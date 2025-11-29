Fête’Arts Haimps Apéro Concert

Salle municipale Haimps Charente-Maritime

Date :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29



2025-11-29

Venez écouter le groupe baluchon autour d’un verre et d’une petite restauration.

Salle municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 90 87

Hören Sie bei einem Getränk und kleinen Snacks die Gruppe baluchon .

Venite ad ascoltare il gruppo baluchon davanti a un drink e uno spuntino.

Venga a escuchar al grupo baluchon mientras toma una copa y un tentempié.

L’événement Fête’Arts Haimps Apéro Concert Haimps a été mis à jour le 2025-10-22 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme