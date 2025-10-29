Fêter Hallowen Centre Harmonia Gan
Fêter Hallowen Centre Harmonia Gan mercredi 29 octobre 2025.
Fêter Hallowen
Centre Harmonia 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Chasse aux citrouilles
Activités manuelles
Visites des animaux .
Centre Harmonia 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 81 16 48 equilibreduvivant@gmail.com
English : Fêter Hallowen
German : Fêter Hallowen
Italiano :
Espanol : Fêter Hallowen
L’événement Fêter Hallowen Gan a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Pau