Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêter Hallowen Centre Harmonia Gan

Fêter Hallowen Centre Harmonia Gan mercredi 29 octobre 2025.

Fêter Hallowen

Centre Harmonia 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29

Date(s) :
2025-10-29

Chasse aux citrouilles
Activités manuelles
Visites des animaux   .

Centre Harmonia 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 81 16 48  equilibreduvivant@gmail.com

English : Fêter Hallowen

German : Fêter Hallowen

Italiano :

Espanol : Fêter Hallowen

L’événement Fêter Hallowen Gan a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Pau