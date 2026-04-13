Fêter la Méditerranée Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

L’ensemble de musiques traditionnelles Safar fête la Méditerranée ! La soirée sera rythmée par des chants traditionnels festifs de différentes régions de Grèce, depuis le Péloponnèse jusqu’aux côtes d’Asie mineure, ainsi que par des pièces des répertoires classiques turc et arabo-andalou. Avec, en première partie, les étudiantes et les étudiants de l’atelier d’improvisation et répertoire de Méditerranée Orientale du conservatoire Maurice Ravel du 13e arrondissement de Paris. L’ensemble Safar est composé d’étudiantes et d’étudiants de l’UFR de Musique et musicologie ainsi que d’autres UFR (Histoire, Philosophie, LLCER,etc.) de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Organisé par l’ensemble Safar (direction Violette Boulanger), l’UFR de Musique et musicologie et la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Un concert de musiques traditionnelles proposé par l’Ensemble Safar

Le lundi 13 avril 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T19:30:00+02:00_2026-04-13T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris



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