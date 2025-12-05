Fêter Noël à La Flèche La Flèche

Fêter Noël à La Flèche La Flèche vendredi 5 décembre 2025.

Fêter Noël à La Flèche

La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-05

Fêter Noël à La Flèche
Ouvertes à partir du 1er décembre, les festivités vont s’étirer jusqu’au début du mois de janvier avec de nombreuses animations marché de Noël, sculpture sur glace, spectacle vidéo sur le théâtre, concerts…   .

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire  

English :

Celebrating Christmas in La Flèche

L’événement Fêter Noël à La Flèche La Flèche a été mis à jour le 2025-12-02 par CDT72