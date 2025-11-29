FÊTER NOËL

Guzargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

La Mairie de Guzargues et MegustaGuz vous invitent à célébrer Noël à l’Espace La Pléiade. La journée débutera par la diffusion du film Zootopie 2, suivie d’un goûter convivial, puis MegustaGuz proposera à tous les habitants de partager le verre de l’amitié pour clôturer ce moment festif.

Guzargues 34820 Hérault Occitanie grandpicsaintloup@ccgpsl.fr

English :

Guzargues Town Hall and MegustaGuz invite you to celebrate Christmas at Espace La Pléiade. The day will begin with a screening of the film Zootopie 2, followed by a convivial snack. MegustaGuz will then invite all residents to share a glass of friendship to round off this festive occasion.

