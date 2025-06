Fêtes Chapelle de Rousse Jurançon 20 juillet 2025 10:30

Tout le monde aime à se retrouver à la Chapelle pour danser, boire un verre, manger un nhac… bref, pour Jurançonner !

A 10h30, messe suivie de la cérémonie du souvenir au monument aux morts

Dès midi, sauts béarnais autour de l’empont

Retrouvez côté place la fanfare , et côté plage le groupe bigourdan c

Dès 15h, DD G, trio Toulousain, viendra partager sa fièvre primitive avec nous pour un live de Rock Psyché bouillonnant !

Vers 17h30, THE FO’S CELTIC débarquera pour mettre le feu, avec sa musique rock celtique festive !

Enfin, dès 20h00, nous retrouverons … Incontournables à la Chapelle .

Chapelle de Rousse

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 72 32 20

