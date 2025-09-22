Fêtes communales de Plovan Plovan

Fêtes communales de Plovan Plovan lundi 22 septembre 2025.

Fêtes communales de Plovan

Place des Figuiers Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 09:00:00

fin : 2025-09-22 19:30:00

Date(s) :

2025-09-22

Matinée: à partir de 09H00 marché, à 10h30, défilé de gens costumés, de véhicules anciens( Chars à bancs, vieux tracteurs et voitures anciennes etc)avec la participation du Bagad AR RE GOZ Après midi: Fest Deiz et concours de galoche régional et Triomphe des sonneurs à 18h00 .

Place des Figuiers Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 7 72 15 34 83

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fêtes communales de Plovan Plovan a été mis à jour le 2025-09-02 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN