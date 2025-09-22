Fêtes communales de Plovan Plovan
Place des Figuiers Plovan Finistère
Début : 2025-09-22 09:00:00
fin : 2025-09-22 19:30:00
2025-09-22
Matinée: à partir de 09H00 marché, à 10h30, défilé de gens costumés, de véhicules anciens( Chars à bancs, vieux tracteurs et voitures anciennes etc)avec la participation du Bagad AR RE GOZ Après midi: Fest Deiz et concours de galoche régional et Triomphe des sonneurs à 18h00 .
Place des Figuiers Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 7 72 15 34 83
L'événement Fêtes communales de Plovan Plovan a été mis à jour le 2025-09-02 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN