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AGENDA · Plovan

Fêtes communales de Plovan Plovan

lundi 21 septembre 2026 · Plovan

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Ville
29720 Plovan
Département
Finistère
Tarif

Plovan

Fêtes communales de Plovan

Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

– 9h : marché place du figuier
– 10h30 : au parking du stade, démarrage du défilé vers la route de Kergalan pour arriver au bourg vers 10h50 et en faire le tour.
– Après-midi : fest-deiz place du figuier
– 15h : concours régional de galoche
– 18h : triomphe des sonneurs.

Ne seront acceptés que les véhicules datant d’avant 1970.

Clôture des inscriptions le jeudi 17 septembre à 12h00.Tout véhicule non inscrit sera refusé.
Organisé par le comite des fêtes de Plovan   .

Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 7 72 15 34 83 

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English :

L’événement Fêtes communales de Plovan Plovan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden

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