Fêtes communales de Plovan Plovan
lundi 21 septembre 2026 · Plovan
Informations pratiques
Plovan
Fêtes communales de Plovan
Plovan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
– 9h : marché place du figuier
– 10h30 : au parking du stade, démarrage du défilé vers la route de Kergalan pour arriver au bourg vers 10h50 et en faire le tour.
– Après-midi : fest-deiz place du figuier
– 15h : concours régional de galoche
– 18h : triomphe des sonneurs.
Ne seront acceptés que les véhicules datant d’avant 1970.
Clôture des inscriptions le jeudi 17 septembre à 12h00.Tout véhicule non inscrit sera refusé.
Organisé par le comite des fêtes de Plovan .
Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 7 72 15 34 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fêtes communales de Plovan Plovan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Plovan (Finistère)
- Pardon Saint Gorgon Plovan 20 septembre 2026