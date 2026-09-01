Informations pratiques

Plovan

Fêtes communales de Plovan

Plovan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

– 9h : marché place du figuier

– 10h30 : au parking du stade, démarrage du défilé vers la route de Kergalan pour arriver au bourg vers 10h50 et en faire le tour.

– Après-midi : fest-deiz place du figuier

– 15h : concours régional de galoche

– 18h : triomphe des sonneurs.

Ne seront acceptés que les véhicules datant d’avant 1970.

Clôture des inscriptions le jeudi 17 septembre à 12h00.Tout véhicule non inscrit sera refusé.

Organisé par le comite des fêtes de Plovan .

Plovan 29720 Finistère Bretagne +33 7 72 15 34 83

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English :

L’événement Fêtes communales de Plovan Plovan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden