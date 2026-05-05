Philondenx

Fêtes communales

Salle des fêtes Philondenx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Le comité des fêtes vous propose des animations à l’occasion des fêtes locales.

Au programme repas traditionnel, bal, repas des producteurs locaux, course landaise le 29 août à 18h.

Réservez vite !

Le comité des fêtes vous propose des animations à l’occasion des fêtes locales.

Au programme repas traditionnel, bal, repas des producteurs locaux, course landaise le 29 août à 18h.

Réservez vite ! .

Salle des fêtes Philondenx 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 15 75 09

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English : Fêtes communales

The Comité des Fêtes (Festival Committee) offers a range of events to celebrate local festivals.

On the program: traditional meal, dance, local producers’ meal, Landes race on August 29 at 6pm.

Book now!

L’événement Fêtes communales Philondenx a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse