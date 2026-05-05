Fêtes communales Philondenx
Fêtes communales Philondenx vendredi 28 août 2026.
Philondenx
Fêtes communales
Salle des fêtes Philondenx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Le comité des fêtes vous propose des animations à l’occasion des fêtes locales.
Au programme repas traditionnel, bal, repas des producteurs locaux, course landaise le 29 août à 18h.
Réservez vite !
Le comité des fêtes vous propose des animations à l’occasion des fêtes locales.
Au programme repas traditionnel, bal, repas des producteurs locaux, course landaise le 29 août à 18h.
Réservez vite ! .
Salle des fêtes Philondenx 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 15 75 09
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English : Fêtes communales
The Comité des Fêtes (Festival Committee) offers a range of events to celebrate local festivals.
On the program: traditional meal, dance, local producers’ meal, Landes race on August 29 at 6pm.
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L’événement Fêtes communales Philondenx a été mis à jour le 2026-05-05 par Landes Chalosse