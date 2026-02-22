Fêtes d’Anglet

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-04

Les Fêtes d’Anglet vont faire vibrer la ville dans une ambiance festive et conviviale.

Cet événement met à l’honneur l’énergie et l’engagement des associations locales, qui proposent un programme riche en animations.

Mercredi 4 mars

• Tournoi e-sport intergénérationnel Maison pour tous.

Jeudi 5 mars

• Concours de Garbure Marché de Quintaou.

Vendredi 6 mars

• Soirée solidaire Human’Isa Salle Saint-Jean.

Samedi 7 mars

• Exposition de peintures Salle des fêtes.

• Viens jouer à la maison Maison pour tous.

• Tournoi Ekaitza Espace de l’Océan.

• Zikiro et concours de rame Salle Saint-Jean.

Dimanche 8 mars

• Messe de la Saint-Léon Eglise Saint-Léon.

• Le KM infernal Côte du VVF.

• Rallye du Patrimoine Centre Culturel et Sportif Haitz Pean.

• Loto des fêtes Salle Saint-Jean.

• Star d’un Soir Théâtre Quintaou.

Du 7 au 22 mars

• Fête foraine La Barre. .

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes d’Anglet

L’événement Fêtes d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Anglet