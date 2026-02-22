Fêtes d’Anglet Anglet

Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-08

2026-03-04

Les Fêtes d’Anglet vont faire vibrer la ville dans une ambiance festive et conviviale.
Cet événement met à l’honneur l’énergie et l’engagement des associations locales, qui proposent un programme riche en animations.

Mercredi 4 mars
• Tournoi e-sport intergénérationnel Maison pour tous.

Jeudi 5 mars
• Concours de Garbure Marché de Quintaou.

Vendredi 6 mars
• Soirée solidaire Human’Isa Salle Saint-Jean.

Samedi 7 mars
• Exposition de peintures Salle des fêtes.
• Viens jouer à la maison Maison pour tous.
• Tournoi Ekaitza Espace de l’Océan.
• Zikiro et concours de rame Salle Saint-Jean.

Dimanche 8 mars
• Messe de la Saint-Léon Eglise Saint-Léon.
• Le KM infernal Côte du VVF.
• Rallye du Patrimoine Centre Culturel et Sportif Haitz Pean.
• Loto des fêtes Salle Saint-Jean.
• Star d’un Soir Théâtre Quintaou.

Du 7 au 22 mars
• Fête foraine La Barre.   .

