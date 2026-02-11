Fêtes d’Anglet E-sport intergénérationnel Maison pour tous Salle Ansbach Anglet

Fêtes d’Anglet E-sport intergénérationnel

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Compétition intergénérationnelle d’e-sport, organisée par le CCAS et le Service Sport, Santé et Bien-être de la Ville d’Anglet, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.

Au programme

14h00-15h30 Jeux libres sur consoles Nintendo Switch (Super Mario Bros, Just Dance, E-Bowling…).

15h45-16h30 Finale départementale de E-Bowling. .

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes d’Anglet E-sport intergénérationnel

L’événement Fêtes d’Anglet E-sport intergénérationnel Anglet a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Anglet