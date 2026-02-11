Fêtes d’Anglet E-sport intergénérationnel Maison pour tous Salle Ansbach Anglet
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Compétition intergénérationnelle d’e-sport, organisée par le CCAS et le Service Sport, Santé et Bien-être de la Ville d’Anglet, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.
Au programme
14h00-15h30 Jeux libres sur consoles Nintendo Switch (Super Mario Bros, Just Dance, E-Bowling…).
15h45-16h30 Finale départementale de E-Bowling. .
+33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
