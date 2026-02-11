Fêtes d’Anglet Ekaitza 2026 Place des Docteurs Gentilhe Anglet

Fêtes d’Anglet Ekaitza 2026

Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tournoi de Super Smash Bros proposé par Smash Côte Basque, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.

La licence Super Smash Bros. figure parmi les séries emblématiques de Nintendo. Depuis son lancement en 1999, elle s’est imposée comme une référence du jeu de combat accessible et convivial. L’épisode le plus récent, Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch, connaît un succès mondial. Le jeu réunit des personnages iconiques tels que Mario, Pikachu ou Link dans des arènes de combat. L’objectif est simple projeter ses adversaires hors de la zone de jeu pour gagner la partie.

Très populaire dans les foyers français, la série séduit aussi bien les débutants grâce à sa prise en main intuitive que les joueurs compétitifs par sa grande profondeur technique.

Landes Arena Gaming (TEKKEN 8, 2XKO) et le magasin Game Cash d’Anglet (Street Fighter 6) proposeront du jeu libre sur PlayStation 5. .

Place des Docteurs Gentilhe Espace de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes d’Anglet Ekaitza 2026

L’événement Fêtes d’Anglet Ekaitza 2026 Anglet a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Anglet