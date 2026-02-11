Fêtes d’Anglet Exposition de peintures Salle des Fêtes de la Mairie Anglet

Fêtes d’Anglet Exposition de peintures

Salle des Fêtes de la Mairie Rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Exposition de peintures organisée par l’association Carré Libre, dans le cadre des Fêtes d’Anglet. .

Salle des Fêtes de la Mairie Rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

English : Fêtes d’Anglet Exposition de peintures

