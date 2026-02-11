Fêtes d’Anglet Le Kilomètre Infernal Promenade des Sources Anglet

Fêtes d’Anglet Le Kilomètre Infernal

Promenade des Sources Côte du VVF Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Dans le cadre des Fêtes d’Anglet, un tout nouvel événement sportif promet de mettre les coureurs à l’épreuve Le Kilomètre Infernal.

Organisé par les associations Anglet France Team, Anglet Olympique Athlétisme et l’Office de Tourisme et de Loisirs d’Anglet, cette course originale combine effort intense et sensations fortes sur un parcours inédit de 1 km.

Le tracé est simple mais redoutable les participants s’élanceront du haut de la côte du VVF, descendront jusqu’au pied, feront le tour du rond-point, puis remonteront jusqu’au sommet. Un véritable aller-retour d’un kilomètre où chaque foulée compte.

Le Kilomètre Infernal s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes et les passionnés de course à pied. Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou simple curieux, venez encourager les athlètes dans cette épreuve unique au cœur des Fêtes d’Anglet ! .

Promenade des Sources Côte du VVF Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

