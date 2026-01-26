Fêtes d’Anglet Loto des Genêts Salle Saint-Jean Anglet

Fêtes d’Anglet Loto des Genêts

Salle Saint-Jean 9 avenue de Brindos Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Loto organisé par les Genêts d’Anglet football, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Saint-Jean 9 avenue de Brindos Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

