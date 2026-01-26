Fêtes d’Anglet Rallye du Patrimoine Place du Général Leclerc Anglet

Fêtes d’Anglet Rallye du Patrimoine

Place du Général Leclerc Cinq Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’association Anglet Patrimoines organise, à l’occasion des Fêtes d’Anglet, son traditionnel jeu de piste du patrimoine.

Cette activité familiale vous permettra de découvrir, à partir d’un lieu, l’histoire et le patrimoine de ce quartier sur un parcours de 4 kilomètres environ.

Les équipes, constituées de 5 personnes maximum, guidées par des indications, devront résoudre des énigmes et rapporter des photos.

Il vous faudra posséder un smartphone et une boussole.

En cas d’égalité, les candidats seront départagés par leur temps de parcours, avec une récompense pour le vainqueur.

Bonne chance à tous les participants ! .

Place du Général Leclerc Cinq Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes d’Anglet Rallye du Patrimoine

L’événement Fêtes d’Anglet Rallye du Patrimoine Anglet a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Anglet