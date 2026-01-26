Fêtes d’Anglet Soirée solidaire Human’isa Salle Saint-Jean Anglet

Fêtes d’Anglet Soirée solidaire Human’isa

Une soirée solidaire organisée au profit de l’association Human’isa, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.

Elle se déroulera en deux temps une première partie conviviale et familiale, suivie d’un moment festif et dansant animé par des DJ.

Tout au long de la soirée, les élèves proposeront des tirages de tombola. Côté gourmandises, une vente de gâteaux et de bonbons sera mise en place, ainsi qu’une buvette pour se désaltérer. .

