Fêtes d’Anglet Star d’un soir Théâtre Quintaou Anglet

Fêtes d’Anglet Star d’un soir

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Après auditions et répétitions, chanteurs solos et duos amateurs auront le privilège de monter sur la scène du Théâtre Quintaou, accompagnés de musiciens professionnels.

Concours de chant organisé par l’association Summer Musique dans le cadre des Fêtes d’Anglet. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

