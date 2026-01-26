Fêtes d’Anglet Viens jouer à la maison Maison pour tous Anglet

Fêtes d’Anglet Viens jouer à la maison

Maison pour tous 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La journée jeux en famille Viens jouer à la maison est proposée par les associations La Légion du Phenix, Smash Côte Basque et Le Club Table Ronde, dans le cadre des Fêtes d’Anglet.

Au programme jeux de société, jeux de rôle et jeux vidéos.

Une petite restauration sera présente sur place. .

Maison pour tous 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes d’Anglet Viens jouer à la maison

L’événement Fêtes d’Anglet Viens jouer à la maison Anglet a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Anglet