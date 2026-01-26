Fêtes d’Anglet Zikiro et concours de rame Salle Saint-Jean Anglet
Fêtes d’Anglet Zikiro et concours de rame Salle Saint-Jean Anglet samedi 7 mars 2026.
Fêtes d’Anglet Zikiro et concours de rame
Salle Saint-Jean 9 avenue de Brindos Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La salle Saint-Jean prend des allures de place du village, pour un après-midi sportif et culturel, avant une soirée festive et gastronomique.
Au programme
– 16h Défi rame sur ergomètre,
– 18h Bodega,
– 19h Mutxiko,
– 20h Angelun Kantuz,
– 21h Zikiro (méchoui),
Soirée animée par Kiki Bordatxo et organisée par Ibaialde dans le cadre des Fêtes d’Anglet. .
Salle Saint-Jean 9 avenue de Brindos Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes d’Anglet Zikiro et concours de rame
L’événement Fêtes d’Anglet Zikiro et concours de rame Anglet a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Anglet