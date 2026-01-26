Fêtes d’Anglet Zikiro et concours de rame Salle Saint-Jean Anglet

Fêtes d’Anglet Zikiro et concours de rame

Salle Saint-Jean 9 avenue de Brindos Anglet Pyrénées-Atlantiques

La salle Saint-Jean prend des allures de place du village, pour un après-midi sportif et culturel, avant une soirée festive et gastronomique.

Au programme

– 16h Défi rame sur ergomètre,

– 18h Bodega,

– 19h Mutxiko,

– 20h Angelun Kantuz,

– 21h Zikiro (méchoui),

Soirée animée par Kiki Bordatxo et organisée par Ibaialde dans le cadre des Fêtes d’Anglet. .

