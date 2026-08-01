FÊTES D’ARGELOUSE Place LARRIVAL Argelouse
samedi 29 août 2026 · Place LARRIVAL · Argelouse
Informations pratiques
Argelouse
FÊTES D’ARGELOUSE
Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Fête du village d’Argelouse
Vide grenier brocante de 9h à 17h
1€ le m linéaire, installation 8h
Concours de Pétanque à partir de 9h30
Tête à tête 4€ Doublette 10€
A 9h30 Tripes 6€
Barbecue du midi 8€ Grillades Frites Dessert au choix
Le soir Assiette de Tapas 5€ avec animation musicale
Fête du village d’Argelouse
Vide grenier brocante de 9h à 17h
1€ le m linéaire, installation 8h
Concours de Pétanque à partir de 9h30
Tête à tête 4€ Doublette 10€
A 9h30 Tripes 6€
Barbecue du midi 8€ Grillades Frites Dessert au choix
Le soir Assiette de Tapas 5€ avec animation musicale
Pensez à réserver au 06 38 67 85 85 .
Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 85 85
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English : FÊTES D’ARGELOUSE
Argelouse Village Festival
Flea market and garage sale from 9 a.m. to 5 p.m.
1? per meter of linen; setup at 8 a.m.
Pétanque tournament starting at 9:30 a.m.
Head-to-head: 4?; Doubles: 10?
At 9:30 a.m.: Tripes: 6?
Lunch barbecue: 8? Grilled meats, fries, and a choice of dessert
In the evening: Tapas platter: 5? with live music
L’événement FÊTES D’ARGELOUSE Argelouse a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Cœur Haute Lande