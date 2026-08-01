FÊTES D’ARGELOUSE Place LARRIVAL Argelouse

Informations pratiques

Argelouse

FÊTES D’ARGELOUSE

Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Fête du village d’Argelouse

Vide grenier brocante de 9h à 17h

1€ le m linéaire, installation 8h

Concours de Pétanque à partir de 9h30

Tête à tête 4€ Doublette 10€

A 9h30 Tripes 6€

Barbecue du midi 8€ Grillades Frites Dessert au choix

Le soir Assiette de Tapas 5€ avec animation musicale

Fête du village d’Argelouse

Vide grenier brocante de 9h à 17h

1€ le m linéaire, installation 8h

Concours de Pétanque à partir de 9h30

Tête à tête 4€ Doublette 10€

A 9h30 Tripes 6€

Barbecue du midi 8€ Grillades Frites Dessert au choix

Le soir Assiette de Tapas 5€ avec animation musicale

Pensez à réserver au 06 38 67 85 85 .

Place LARRIVAL 496 Route de Sore Argelouse 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 85 85

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English : FÊTES D’ARGELOUSE

Argelouse Village Festival

Flea market and garage sale from 9 a.m. to 5 p.m.

1? per meter of linen; setup at 8 a.m.

Pétanque tournament starting at 9:30 a.m.

Head-to-head: 4?; Doubles: 10?

At 9:30 a.m.: Tripes: 6?

Lunch barbecue: 8? Grilled meats, fries, and a choice of dessert

In the evening: Tapas platter: 5? with live music

L’événement FÊTES D’ARGELOUSE Argelouse a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Cœur Haute Lande