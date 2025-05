Fêtes d’Arudy – Arudy, 31 mai 2025 09:00, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes d’Arudy Place de l’Hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

9h Réveil Arudyen animé par la Banda. Passe rue déguisé des membres du Comité avec distribution du punch

14h Concours de pétanque organisé par la Boule Arudyenne (inscriptions et buvette sur place).

15h Jeux et animations au stade de Rubby (tout âges)

18h Bal des Pitchouns / Messe solennelle

– Grande fête foraine sur la place du Foirail

– Plusieurs points bar sur la place pour vous rafraîchir

22h 4h Bal animé par le Podium « Mix and Moove » .

Place de l’Hôtel de ville

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 62 39 comitefetesdarudy@gmail.com

