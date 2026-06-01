Aste-Béon

Fêtes d’Aste Béon

Aste-Béon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 04:00:00

Date(s) :

2026-06-27

9h Aubades dans le village d’Aste

11h Messe à l’église de Béon suivie du bal ossalois

19h30 Apéritif offert suivi du repas

Retransmission finale TOP14

23h-4h Bal animé par DJ Scotty

Inscription au repas (jusqu’au 20 juin)

– via Hello Asso

– Par téléphone 07 86 89 22 26 06 85 71 39 32 .

Aste-Béon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 39 32

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English : Fêtes d’Aste Béon

L’événement Fêtes d’Aste Béon Aste-Béon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées