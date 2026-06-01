Fêtes d’Aste Béon Aste-Béon
Fêtes d’Aste Béon Aste-Béon samedi 27 juin 2026.
Aste-Béon
Fêtes d’Aste Béon
Aste-Béon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 04:00:00
Date(s) :
2026-06-27
9h Aubades dans le village d’Aste
11h Messe à l’église de Béon suivie du bal ossalois
19h30 Apéritif offert suivi du repas
Retransmission finale TOP14
23h-4h Bal animé par DJ Scotty
Inscription au repas (jusqu’au 20 juin)
– via Hello Asso
– Par téléphone 07 86 89 22 26 06 85 71 39 32 .
Aste-Béon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 39 32
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English : Fêtes d’Aste Béon
L’événement Fêtes d’Aste Béon Aste-Béon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées