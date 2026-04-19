Audon

Fêtes d’Audon

Audon Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Profitez de 3 jours de festivités ! Vendredi repas champêtre et méga bodega. Samedi pétanque, laser game plein air, animations enfants, repas et nouvelle bodega nocturne. Dimanche messe, apéritif concert, thé dansant et l’incontournable course landaise de promotion.

VENDREDI 15 MAI

20h30 Repas champêtre Apéritifanimé par Los Picaros. Uniquement sur réservation

23h30 Méga Bodega du Comité des Fêtes. Ambiance assurée !

SAMEDI 16 MAI

14h Concours de pétanque sur invitation Nombreux lots

14h30 21h Laser Game en plein air

15h30 Après-midi des Pitchouns Mini Jeux Festayres en famille

20h Repas organisé par le Foyer des Jeunes. Sur réservation

22h45 Salves de PET ET HUM

23h Méga Bodega du Foyer des Jeunes

DIMANCHE 17 MAI

10h30 Messe en Musique avec l’Harmonie Tarusate

12h Dépôt de Gerbe au Monument aux morts suivi d’un apéritif concert sur la place de la mairie animé par l’Harmonie Tarusate

15h30 Thé dansant avec l’orchestre SUPER MUSETT’

16h30 Grande Course Landaise animé par Los Picaros avec la Ganaderia du Vert Galant Cuadrilla

À l’issue de la course, VIN D’HONNEUR offert par l’Union des Clubs Taurins de France. .

Audon 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 75 85 83

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English : Fêtes d’Audon

Enjoy 3 days of festivities! Friday: country-style meal and mega bodega. Saturday: pétanque, open-air laser game, children’s entertainment, dinner and new night-time bodega. Sunday: mass, aperitif concert, tea dance and the inevitable promotional Landes race.

L’événement Fêtes d’Audon Audon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas