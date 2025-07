Fêtes d’Aureilhan Chemin de la Mairie Aureilhan

Chemin de la Mairie Bergerie près du Lac Aureilhan Landes

La journée du samedi débute dès 8 heures par un Concours au tir organisé par le Ball Trap Club du Born et par une dégustation de tripes de veau jambon oeuf piperade servis par le Bouchon du lac.

A 16 heures, initiation gratuite au tir à l’arc par la compagnie des Archers du Born.

A 17 heures, course de pédalos organisée par All Water

A partir de 19h30, démonstration du Groupe folklorique d’échassiers de Labouheyre, les bouheyrins et bouheyrines.

Soirée repas magrets de canard, hamburgers, grillades, nuggets

Bal gratuit animé par le PODIUM ALLPOP

Buvette et fête foraine .

Chemin de la Mairie Bergerie près du Lac Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 00 57 40 comite.fetes.aureilhan40@gmail.com

