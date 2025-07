Fêtes d’Aureilhan Chemin de la Mairie Aureilhan

Fêtes d'Aureilhan Chemin de la Mairie Aureilhan dimanche 3 août 2025.

Chemin de la Mairie Bergerie près du Lac Aureilhan Landes

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

A 8h00

o Concours de pêche organisé par l’AAPPMA de Mimizan

o A la bergerie tripes de veau jambon oeuf piperade servis par le Bouchon du lac

A 9h30

o Course pédestre organisée par l’ASA d’Aureilhan

A 10h30

o Jeux pour les enfants organisation par l’APE

A 11h00

o Messe à l’église Saint MOMMOLIN, suivie d’un apéritif concert gratuit animé par La

Sirène de l’Océan

A 16h00

o Promenade à poney organisée par le centre équestre LOUS CHIVAUS

A 19h30

o Animation musicale par Nicolas Meudec et le groupe JNB

o Soirée repas entrecôtes, grillades, araignée de porc, hamburgers enfants

o Bal gratuit animé par le PODIUM ALLPOP

o Buvette et fête Foraine

A 23h00

o Feu d’artifice offert par la municipalité, tiré sur le lac .

Chemin de la Mairie Bergerie près du Lac Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 00 57 40 comite.fetes.aureilhan40@gmail.com

